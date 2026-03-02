HONOR lanza en el MWC el Robot Phone, un robot humanoide y el Magic V6 en su apuesta por la IA

Barcelona, 2 de marzo de 2026. La inteligencia artificial integrada en los dispositivos inteligentes es una vez más protagonista del Mobile World Congress. En este escenario, HONOR reafirma su apuesta por una IA más humana, conectada y proactiva. Un año después de la presentación de su ALPHA PLAN, la compañía ha hecho balance de esta estrategia. La marca de tecnología ha presentado avances concretos para que los futuros dispositivos de IA encarnada reconozcan a las personas, comprendan sus necesidades y ofrezcan asistencia física personalizada desde el primer momento, creando una experiencia coherente y familiar. En el ámbito de los smartphones inteligentes, se ha presentado el HONOR MAGIC V6, el smartphone plegable más avanzado impulsado por IA, y el HONOR Robot Phone, que integra una cámara miniatura con un brazo robótico retráctil que se despliega desde la parte trasera del dispositivo. La marca también ha presentado su primer robot humanoide, que evidencia la expansión de la IA al ámbito físico. La compañía centrará el desarrollo de estos robots en dos escenarios clave, la asistencia en compras y las inspecciones en entornos laborales.