Hostelería valenciana dice "no resistir" 15 días más "sin trabajar"

La Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana ha organizado una sentada este jueves frente al Palau de la Generalitat Valenciana, en la que propietarios y empleados han asegurado que "sin trabajar" no van a poder "resistir" la posible ampliación del cierre de sus locales otros quince días más. "Nosotros no pedimos nada extraordinario, queremos atender a nuestros clientes. Hoy hacemos una sentada después de once meses en pie, aguantando, y va siendo hora que nos traten como nos merecemos", ha destacado el presidente de esta organización, Lalo Díez.