Hoteles de Sevilla superarán el 77% de ocupación en el Puente de la Constitución

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha explicado que establecimientos hoteleros de Sevilla alcanzarán un grado de ocupación del 77,65 por ciento durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, según el sondeo de previsiones realizado desde esta asociación y ha detallado que por días, el de mayor ocupación es el sábado, 6 de diciembre, con un 88,5 por ciento de visitantes registrados en los hoteles de la capital andaluza coincidiendo con el partido que enfrenta al Real Betis contra el Barça. Por su parte, el viernes --5 de diciembre-- los hoteles superarán el 70 por ciento de ocupación (71,30 por ciento), mientras que el domingo --7 de diciembre-- los establecimientos hoteleros estarán por encima del 73 por ciento (73,20 por ciento).