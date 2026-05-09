Huelva rinde homenaje a los agentes de la Guardia Civil fallecidos en persecución narcolancha

Huelva, 9 de mayo de 2026. Cientos de onubenses se han unido este sábado al dolor y el luto de la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes este viernes al producirse una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Así, además de las autoridades y numerosos representantes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han sido muchos los ciudadanos que han querido acudir a la Iglesia de la Concepción de la capital para despedir a los fallecidos en acto de servicio.