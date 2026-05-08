IAG dispara un 77% su beneficio y Amadeus lo mantiene estable hasta marzo

Madrid, 8 de mayo de 2026. Amadeus registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso apenas un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes, limitado por la situación en Oriente Próximo. Por su parte, IAG registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros en el primer trimestre, un 71% más que el mismo periodo de un año antes, con un 3% de capacidad expuesta a la región del Golfo antes del inicio del conflicto militar. (Fuente: europa press /iberia)