Ibarra cree que es más fácil solucionar la DANA "en el bar" que rodeado "de barro y cadáveres"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha señalado sobre la gestión de la DANA que no es "quién" para criticar ni alabar "lo que hacen en otras circunstancias" y ha asegurado que cuando ha visto la "tragedia" de Valencia, "lo único que tenía eran ganas de llorar, pensando en lo que estaba pasando allí y lo que habíamos pasado aquí"."Hay que estar allí, y saber qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y mientras no estés allí, en una barra de bar sí se pueden dar soluciones, pero en medio del barro y de los cadáveres es más difícil", ha dicho Rodríguez Ibarra.