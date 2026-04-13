El Ibex 35 cae un 1,1% en la apertura, con el Brent disparado

Madrid, 13 de abril de 2026. El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 1,1%, que ha llevado al selectivo hasta los 18.002 puntos, en una jornada marcada por el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán y por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que bloqueará el estrecho de Ormuz y los puertos iraníes, lo que ha llevado al precio del petróleo a rebasar de nuevo los 100 dólares por barril. (Fuente: CCTV+/ Europa Press)