El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos en la apertura, con el petróleo Brent en 107 dólares

Madrid, 31 de marzo de 2026. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,28%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.016,6 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent a la baja, en 107 dólares, situándose todavía muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel. Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y EEUU parece prepararse, según algunos informes, para una desescalada en Irán, parte del foco de la guerra, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. (Fuente: Europa Press/ DPA/EBS/Lusa)