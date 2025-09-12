El II concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes' alcanza una participación "espectacular"

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, señalaba que la segunda edición del concurso 'AstroCiutat' ha contado con una participación "espectacular" y unas fotografías de "mejor calidad", lo que afirma que este certamen, que fusiona la fotografía con la astronomía: "Ha venido para quedarse". Un miembro del jurado del concurso, Jesús García, destacaba "la técnica y el contenido artístico" a la hora deliberar a los ganadores del concurso en el campo de la astronomía. Una de las ganadoras del concurso, Marian González, detallaba acerca de su fotografía que "dejó la cámara unas tres horas haciendo fotos" y sobre todo "procesándola con mucho cariño". Otra de los ganadores, Daniel Viñé, explicaba la complejida de su fotografía: "Una cámara astromodificada para coger la luz ultrarroja, una montura ecuatorial para sacar más detalles de lo nocturno".