Ilia Topuria acude al juzgado tras el litigio con su expareja Giorgina Uzcategui

El boxeador Ilia Topuria ha acudido a los juzgados de Móstoles después de que su expareja y madre de su hija, Giorgina Uzcategui, presentase una denuncia contra Topuria por presunto maltrato. Según sostiene el entorno del boxeador, esta acusación sería infundada al haberse negado Topuria a aceptar las altas pretensiones económicas de la influencer tras su separación. La pareja se ha visto las caras en los juzgados en medio de un clima de tensión evidente después de que el luchador haya denunciado que lleva más de cuatro meses sin poder ver a su hija pese a haberlo intentado en varias ocasiones.