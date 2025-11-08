Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este sábado con "confianza en llegar a buen puerto" respecto a las negociaciones para aprobar unos presupuestos en Catalunya de cara al 2026 y para acordar la financiación singular.En el marco de la conferencia "Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida", desde Reus (Tarragona), ha asegurado que el Govern trabajará para preservar la estabilidad y cumplir los pactos y los acuerdos.Ha apelado, en sus palabras, a poner el interés general y el bien común por encima de todo: "Este es el camino y el método, no tengo ninguna duda, que nos permitirá conseguir la nueva financiación para Catalunya y dotar el país del presupuesto que necesitamos"."Estamos haciendo tanto trabajo como podemos", ha dicho, y ha insistido en poner el foco en la estabilidad y lo que califica de generación de prosperidad.(Fuente: Redes sociales)