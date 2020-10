El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha resaltado que no "ha puesto en duda jamás" las cifras de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia de COVID-19 en las últimas semanas. "No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer me expresé diciendo que hay que tomar los datos de las CCAA con mucha precaución", ha respondido a la controversia sobre sus palabras de ayer en rueda de prensa.(Fuente: Senado)