Illa (PSC) asegura que las naciones "no se rompen, evolucionan" y apela a la confianza

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que "las naciones cambian como cambian las personas y no se rompen, evolucionan", y ha apelado a la confianza, a la esperanza y a la ilusión. "Que no se rompe nada, no se rompe nada", ha reiterado durante su intervención en el homenaje anual del PSC al exministro socialista asesinado por la banda terrorista ETA, Ernest Lluch, celebrado en el cementerio de Maià de Montcal (Girona). "El corazón del pensamiento nacionalista es siempre el miedo a la desaparición de una nación: 'Cuidado, que España se rompe', 'Cuidado, que Catalunya desaparece" ha señalado Illa, que ha añadido textualmente que este sentimiento de miedo es poderoso políticamente y peligroso por su capacidad de movilización.(Fuente: PSC)