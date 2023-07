Illa (PSC) reprocha a Feijóo no poner líneas rojas a Vox: "Ser moderado no es hablar bajito"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no poner líneas rojas en los pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas: "Ser moderado no es hablar bajito ni hacer muecas". "Ser moderado es frenar y no dejar traspasar líneas rojas. Como la de violencia de género y lo del catalán en Burriana", ha dicho en un mitin en Girona junto a la número 1 por Barcelona al Congreso, Meritxell Batet; el número 1 por Girona, Marc Lamuà, y la diputada en el Parlament Sílvia Paneque. Illa ha defendido que ser moderado es "decir no" a investir presidentes autonómicos que son negacionistas y antivacunas, y ha reivindicado la política útil frente a la política de mantras. El exministro de Sanidad también ha asegurado que, durante la pandemia, Feijóo pedía el estado de alarma "en privado, y en público callaba" mientras su partido votaba en contra de su prórroga.