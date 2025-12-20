Illa receta avanzar hacia "los Estados Unidos de Europa" a través del federalismo

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha que asegura que lidera el presidente estadounidense Donald Trump a escala global.Lo ha dicho en su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que se ha referido al documento estratégico de la administración Trump en el que se advierte de que Europa se enfrenta a una "desaparición civilizatoria". Illa ha afirmado textualmente que la única cosa buena que puede aportar Trump es que su manera de actuar despierte a Europa: "¿Queremos que Trump y sus socios ultras escriban nuestro futuro?", ha preguntado. En este sentido, ha abogado por levantar un proyecto político europeo que avance en los próximos años hacia los "Estados Unidos de Europa" a través del federalismo.