Así están las encuestas de las elecciones de Castilla y León de 2026

MADRID 21 Feb.

El próximo 15 de marzo los ciudadanos de Castilla y León están llamados a las urnas para votar a sus representantes en las Cortes regionales que tendrán que elegir al próximo Gobierno regional tras la decisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Todas las encuestas publicadas hasta el momento dan la victorial al Partido Popular seguido del PSOE, aunque la principal incógnita es si repite lo sucedido en las últimas elecciones de Aragón y Extremadura, en donde el ascenso de Vox ha obligado al partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo a abrir negociaciones para formar Gobierno.

Según el estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP sería la fuerza más votada en Castilla y León con una estimación del 33,4 por ciento del electorado, dos puntos más que en los comicios de 2022. Mientras, el PSOE se quedaría a poco más de un punto (32,3 por ciento) y Vox en tercer puesto con un 16,1 por ciento de los apoyos (1,3 puntos menos, según estimación, que hace cuatro años).

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00.00 horas del viernes 27 de febrero para concluir a las 24.00 horas del 13 de marzo. Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.

En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que en la ahora disuelta, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.