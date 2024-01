Illa reprocha que el Govern tema protestas ante la ampliación de El Prat

El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no apoyar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ni impulsar la transición energética por temor a "una pancarta" de protesta. "¿Usted está para gobernar o está para no molestar? Un Govern no está para no molestar", le ha reprochado durante su discurso en Tarragona por la primera jornada precongresual del PSC, antes del XV Congreso de marzo. Por una parte ha aludido implícitamente a la recién anunciada ampliación del Aeropuerto de Barajas, tiempo después de que el Govern rechazara ampliar El Prat: "Algunos anuncios que se han hecho esta semana ponen de manifiesto la urgencia de tomar decisiones en Catalunya y el coste de no tomar decisiones". Por otra parte ha asegurado que Catalunya no ha hecho nada en 10 años sobre transición energética, "un tema relevante y en cambio" pero que necesita un Govern decidido. Ha concretado que esta transición implica explicar a la ciudadanía el reto, colaborar entre administraciones (incluidas las locales) y con empresas, y "tomar decisiones". "O gobernar tomando decisiones o coger el camino que es el que me parece que ha tomado en esta materia también el Govern Aragonès: no molestar", ha insistido. "¡Cuidado, que aquí tendré una pancarta!': eso no es gobernar", ha dicho, porque la transición energética implica marcar objetivos y calendario y cumplirlos. Para Illa, Catalunya tiene una industria con proyectos, un ámbito académico y de investigación potente, una cultura y deporte dinámicos y una sociedad con ganas de hacer cosas, pero todo eso "necesita un Govern que tenga una hoja de ruta clara y que gobierne y no tenga miedo de tomar decisiones". Según él, este Govern actúa pensando como partido, mientras que el PSC piensa en Catalunya y en gobernar, para lo cual los socialistas deben estar bien preparados, ha dicho.(Fuente: PSC)