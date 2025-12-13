La ilusión de la lotería de Navidad vuelve a "confiar" en Manises: "Nos buscan año tras año"

Cada año se repite la estampa habitual de estas fechas previas al sorteo de la Lotería de Navidad en la administración de lotería de Manises con decenas de personas esperando su turno para llevarse un décimo de lotería y "confiar" en la suerte de Manises. "La gente viene a buscarnos año tras año", ha explicado el propietario de la Administración número 3 de esta localidad, Rafa Sanchis, quien ha admitido que viene mucha gente tanto de la provincia de Valencia como de otros puntos de España. Las combinaciones numéricas más demandadas suelen tener alguna vinculación con acontecimientos deportivos u otras fechas destacadas, y en esta administración recuerdan que el año pasado se pidió mucho la fecha de la diana. "Ese número tuvo muchísima demanda a través de Internet. Nos solicitaban mucho ese número y todo lo que acabara en 24. El pasado prácticamente se agotó. Este año toca las terminaciones en 25, y el año que viene serán las de 26", ha señalado.