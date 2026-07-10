Incendio en Almería: 4.000 hectáreas afectadas, 1.4000 desalojos y 7 denuncias de desaparición

Turre (Almería), 10 de julio de 2026. El incendio que continúa activo en Los Gallardos, en Almería, avanza y afecta ya a cerca de 4.000 hectáreas, provocando nuevos desalojos con unas 1.400 personas evacuadas de manera preventiva. El viento sigue dificultando las tareas de extinción, que en estos momentos se centran en el flanco oeste. La Guardia Civil está realizando batidas en la zona para la localización de posibles desaparecidos, sin que de momento se haya dado con más víctimas. Si bien se ha alertado de 23 personas sin localizar, solo se han registrado siete denuncias por desaparición. Las llamas se han cobrado la vida de 12 personas, a las que ya se les ha realizado la autopsia, y han dejado ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, que han sido trasladados al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. (Fuente: Imágenes Cedidas)