Indignación en Igorre por el impago de la lotería de Navidad: Aumentan a 80 las denuncias

Bilbao, 7 de mayo de 2026. Continúa creciendo la polémica por el impago de la lotería de Navidad del club de rugby Zekorrak de Igorre, en Bizkaia. Ya son 80 las denuncias presentadas ante la Ertzaintza por personas que todavía no han cobrado el dinero que les correspondía del tercer premio navideño. El club reconoce que vendió por error 225 participaciones de más del número 90.693, agraciado con el tercer premio. Un fallo que ha dejado un agujero de más de dos millones de euros. Entre los afectados, indignación y desconcierto. Muchos todavía no entienden cómo ha podido ocurrir algo así, criticando la falta de información y señalando directamente al club. Mientras algunos siguen esperando, otros sí han conseguido cobrar, aunque aseguran que todo el proceso ha estado rodeado de incertidumbre.