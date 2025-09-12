El INE confirma que el IPC se mantuvo en agosto en el 2,7% y la inflación subyacente se elevó

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha mantenido su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad ha compensado el de los carburantes, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Por su parte, el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha situado en el 2,3%, cuatro décimas por debajo de la tasa de julio, por la bajada de la fruta. (Fuente: Ministerio de Economía / Europa Press)