InLac acerca los beneficios de los lácteos europeos en su nueva campaña

Solo un 45% de la población consume al menos 3 lácteos al día. Y eso que el 70% de los consumidores conoce la recomendación.En este contexto, InLac ha dado conocer su nueva campaña "Cuenta con los lácteos europeos" para acercar al consumidor sus beneficios y propiedades.La campaña ofrece un roadshow itinerante que visitará diversas ciudades españolas y cuenta con la colaboración del artista Óscar Alonso quien ha diseñado una narrativa innovadora para divulgar los beneficios de los lácteos. Empoderar al consumidor y divulgar los avances sostenibles y beneficios nutricionales de un sector lácteo europeo siempre en evolución, son los principales objetivos de esta nueva campaña de InLac.La campaña, con apoyo de la UE, cuenta con un amplio abanico de divulgaciones tanto en España como en Bélgica hasta 2028.