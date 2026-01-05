Innovador roscón de Reyes rinde homenaje al 'cacao del collaret' típico valenciano

En la pastelería Pana David de Meliana (Valencia) trabajan en estos días sin parar para ofrecer su innovador Roscón de Reyes que rinde homenaje al típico 'cacao del collaret' valenciano. El roscón está compuesto por una masa elaborada con esta variedad de cacahuete, junto con una ganache montada y unos bombones de chocolate que también contienen este tradicional ingrediente. Una original propuesta que se alzó con el título a mejor Roscón de Reyes Artesanos de España en la categoría de innovación en un evento gastronómico organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros junto al Gremio de Maestros Confiteros de Valencia. "Una de las cosas que la gente me está diciendo cuando prueba este roscón es que les gusta porque no es muy dulce ni muy empalagoso. Tiene un buen sabor a cacao y es muy suave a la hora de comer porque tiene mucha cremosidad", asegura este repostero valenciano.