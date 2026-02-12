Integrar geopolítica, adaptarse y focalizar, claves del crecimiento empresarial

La incorporación del análisis geopolítico en los procesos de toma de decisiones empresariales constituye un elemento clave para el crecimiento corporativo en un contexto internacional tensionado, en el que la adaptación estratégica y la focalización se convierten en ventajas competitivas. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Perspectivas 2026: Liderar el crecimiento en un mundo en transformación', enmarcado en Ejecución de Oportunidades, donde los ponentes han coincidido en la importancia que tienen para las empresas vectores como la sostenibilidad, la tecnología o el talento.