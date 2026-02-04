La inteligencia artificial, palanca clave para la competitividad industrial

Accenture participa en la VIII edición del Congreso Nacional de Industria, que hoy ha inaugurado el Rey Felipe VI, acompañado del Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en Bilbao. El encuentro industrial, se ha consolidado como uno de los principales foros de debate sobre el presente y el futuro del sector industrial en España. Accenture pondrá el foco en cómo la inteligencia artificial, los datos y la digitalización se han convertido en elementos determinantes para mejorar la competitividad, la eficiencia operativa y la resiliencia de la industria en un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad global.El Congreso se celebra en un momento en el que la industria ya es consciente del papel que cumple la tecnología en su reinvención. Según el último estudio Pulse of Change de Accenture, el 74% de los directivos del sector manufacturero en Europa sitúa la inversión en inteligencia artificial y otras tecnologías como su principal prioridad estratégica para 2026. Además, el 75% prevé aumentar sus inversiones en IA, y el 20% señala que el principal motivo de este incremento es mantener o reforzar su competitividad.Estos días, Accenture abordará cómo la digitalización y la eficiencia operativa, impulsadas por tecnologías como los gemelos digitales, el Internet de las Cosas (IoT), la analítica avanzada y la inteligencia artificial generativa están transformando la gestión de las operaciones industriales a lo largo de toda la cadena de valor. Estas capacidades permiten optimizar procesos, reducir sobrecostes, mejorar la productividad y fabricar productos con mayor valor añadido.“La industria se enfrenta hoy a un escenario de alta incertidumbre, en el que la capacidad de anticipación y adaptación marca la diferencia. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial aplicada a las operaciones industriales, se ha convertido en una palanca clave para ganar eficiencia, escalar los modelos productivos y reforzar la posición competitiva”, señala Eduardo Mozas, responsable de Industria X de Accenture.Por otro, la compañía abordará la sostenibilidad, la resiliencia y la soberanía energética como factores clave para el futuro de la industria. La integración de soluciones digitales en infraestructuras críticas y proyectos energéticos contribuye a acelerar la transición hacia modelos más sostenibles, al tiempo que refuerza la seguridad, la eficiencia y la capacidad de atraer nuevas inversiones industriales.“Según nuestro último estudio, el 92% de los proyectos de infraestructura del sector energético a nivel global se terminan fuera de plazo y con sobrecostes, comenta Isaac Gómez, responsable de Capital Projects en Accenture. Lo que mostramos estos días en el Congreso es cómo la inteligencia artificial y los gemelos digitales ya se están utilizando en la industria para anticipar incidencias, optimizar procesos y tomar mejores decisiones en tiempo real”.Durante el Congreso Nacional de Industria, la compañía mostrará casos prácticos de cómo estas tecnologías ya se están aplicando en entornos industriales reales. A través de casos basados en inteligencia artificial física, gemelos digitales o analítica avanzada, la compañía ilustrará cómo las organizaciones están optimizando sus operaciones, mejorando la toma de decisiones y avanzando hacia modelos productivos más conectados, eficientes y sostenibles.