Con motivo del Día de la Protección de Datos, que se celebra cada año el 28 de enero tras una iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2006, los ciudadanos han mostrado su preocupación ante la consolidación de la inteligencia artificial. "A mí la inteligencia artificial me impone bastante y me asusta", ha comentado una de las entrevistadas, mientras que otro ha apuntado que la IA "implica mucho riesgo", pero "no se le pueden poner puertas campo porque es el futuro".