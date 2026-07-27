Interior convocará este miércoles a las CCAA para abordar los incendios

Madrid, 27 de julio de 2026. El Ministerio del Interior convocará este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país. Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa donde ha adelantado que las comunidades 'populares' acudirán al encuentro con la intención de reclamar al Ejecutivo "mayor coordinación" y "más recursos" para hacer frente a la ola de incendios. (Fuente: PP)