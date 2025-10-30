Intervención pionera en el Hospital Sant Pau para tratar a pacientes con temblor esencial

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha realizado una intervención pionera con la primera aplicación mundial de la versión HIFU Prime del sistema MRgFUS Exablate Neuro, utilizando una resonancia magnética de Philips para guiar el tratamiento de una paciente con temblor esencial.Esta técnica representa un avance revolucionario en la medicina no invasiva, ya que utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad o HIFU guiado por imágenes de resonancia magnética en tiempo real para localizar y tratar el área responsable del temblor sin necesidad de cirugía, incisiones o radiación.En la mayoría de los pacientes con temblor esencial, tareas cotidianas como beber agua, escribir o abotonarse una camisa pueden resultar extremadamente difíciles. Con esta técnica, la mejoría clínica suele ser inmediata o en las primeras horas, permite recuperar la funcionalidad y mejora significativamente la calidad de vida.La intervención ha sido posible gracias a la integración de la tecnología HIFU Prime de Insightec con los sistemas de resonancia magnética de Philips, que proporcionan imágenes y mapas térmicos en tiempo real para guiar y monitorizar con precisión cada paso del procedimiento.Esta compatibilidad tecnológica abre el camino para que otros hospitales en España que cuenten con sistemas de resonancia magnética de Philips puedan incorporar nuevos tratamientos no invasivos guiados por imagen, ampliando el acceso a terapias avanzadas para trastornos del movimiento.