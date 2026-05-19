Investigan la muerte de dos hermanos con signos de violencia en Jerez (Cádiz)

Estella del Marqués, Jerez (Cádiz), 19 de mayo de 2026. La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en el interior de su vivienda en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera. Una vecina de las víctimas ha contado que dieron aviso a la familia de estos hermanos después de que no dieran señales de vida por el pueblo durante varios días. Fue entonces cuando otro hermano acudió a la vivienda y encontró los cuerpos de ambos ya fallecidos.