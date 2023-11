Ione Belarra evita hablar de Nacho Álvarez y culpa a Sánchez

Desde Podemos insistían en que querían elegir ellos el área y la persona y exigían en reclamar Igualdad para la actual titular, Irene Montero. Tras ello, Álvarez renunciaba a este ofrecimiento y dimitía de sus cargos dentro de Podemos al entender que la "actual dirección ha perdido la confianza" en él. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que ayer Ione belarra expresó por X su "enorme tristeza" y recriminó que su partido no se merece las "estratagemas" de Sumar, Mientras que hoy en una manifestación por Palestina no ha querido hacer referencia al que fuera su compañero en la formación morada.(Fuente: X / Europa Press)