Ione Belarra: "Es insoportable la complicidad de los gobiernos europeos con los genocidas"

Barcelona, 12 de abril de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de 'insoportable' la complicidad con la que cree que están actuando los gobiernos europeos, y también el gobierno español, con respecto a los 'genocidas'. Así se ha expresado en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona, antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, donde ha dicho que el régimen de guerra que, afirma, vive actualmente el mundo comenzó con el "genocidio" en Palestina.