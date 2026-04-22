Irán abre fuego en Ormuz y vincula su diálogo con EEUU a la retirada del bloqueo del estrecho

Madrid, 22 de abril de 2026. Nuevo incidente en el estrecho de Ormuz después de que la Guardia Revolucionaria de Irán abriera fuego contra un buque portacontenedores este miércoles, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas de Comercio del Ejército Británico. Esta información llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que expiraba este miércoles y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación. En este sentido, Irán ha advertido que las conversaciones con EEUU se retomarán únicamente se levante el bloqueo al estrecho de Ormuz. (Fuente: Europa Press, CCTV+, X)