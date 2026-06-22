Irán y EEUU concluyen la primera ronda de negociaciones con "avances alentadores"

Madrid, 22 de junio de 2026. Estados Unidos e Irán dan un primer paso hacia el entendimiento. La cumbre celebrada en la localidad suiza de Bürgenstock ha concluido su primera jornada con lo que los mediadores, Pakistán y Qatar, califican de "avances alentadores". Las delegaciones han acordado crear un mecanismo permanente para futuras negociaciones técnicas y también un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente todo el proceso. El objetivo: alcanzar un acuerdo en apenas sesenta días. (Fuente: Europa Press, Primer Minister's Office, X, CCTV+)