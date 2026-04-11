Irene Montero pide actuaciones de Junta de Andalucía y Gobierno para que Navantia cumpla la ley

San Fernando, Cádiz, 11 de abril de 2026. La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha lamentado este sábado que Navantia le haya negado el acceso a las instalaciones de la empresa pública en San Fernando (Cádiz), donde se encuentran acampados los dos sindicalistas del Metal que denuncian la existencia de listas negras. Además, ha exigido responsabilidad e implicación a las organizaciones gubernamentales, como la Junta de Andalucía y el propio Gobierno central, para acabar con esta situación y que actúen para garantizar que Navantia "cumpla con la ley". (Fuente: Podemos)