Irene Rosales responde a Kiko Rivera: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo"

Irene Rosales responde a Kiko Rivera con ironía: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo". La ex mujer del dj intentaba restar importancia a su tajante frase asegurando que "es broma. Me da igual". Ante la insistencia de la prensa Irene confirma que Guillermo está muy contento con el Twingo: "mucho". Antes de responder a su expareja, Irene se mostraba seria al preguntarle por el tema. Este tema es en exclusivaTotal Irene Rosales:- Hola Irene, buenísimos días- Buenos días- ¿Qué tal? ¿cómo estás?- Muy bien (sonríe)- Queremos preguntarte por lo que declaró Kiko antes de ayer en un directo- ... (le cambia el semblante)- Decía que había cambiado un Twingo por un Ferrari- ...- Imagino que te habrá sentado fatal ¿no?- Mi Guillermo está muy contento con su Twingo (ríe) Es broma. Me da igual. Gracias- Guillermo está contento con el Twingo, eso es lo importante- (ríe) Mucho- GraciasImágenes de Irene Rosales caminando por la calle y entrando en una cafetería.Este tema es en exclusiva