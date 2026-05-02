Israel confirma la llegada del español detenido y la Flotilla denuncia torturas

Madrid, 2 de mayo de 2026. El Gobierno israelí ha confirmado que el activista español Saif Abukeshek, detenido este pasado miércoles durante un asalto de fuerzas israelíes en aguas internacionales contra una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza, se encuentra ya en el país y en las próximas horas será interrogado por las autoridades y recibirá asistencia consular. Activistas han denunciado este sábado torturas contra los activistas español y brasileño que están bajo custodia israelí y que han sido trasladados a la Cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta (Grecia). (Fuente: Europa Press/LUSA/X)