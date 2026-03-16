Publicado 16/03/2026 10:08:46 +01:00CET

Israel lanza nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" de Hezbolá

Madrid, 16 de marzo de 2026. El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra el país durante las últimas semanas, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Fuente: Twitter/FDI/U.S. Central Command/White House)