Israel trasladará al país a dos activistas de la flotilla tras liberar al resto en Grecia

Madrid, 1 de mayo de 2026. El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes que dos de los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras la interceptación de más de dos decenas de barcos el miércoles en aguas internacionales en el mar Mediterráneo serán trasladados al país para ser "interrogados", mientras que otros más de 170 han desembarcado ya en la isla griega de Creta. Uno de ellos es, según el ministerio de exteriores israelí, sospechoso de afiliación a una organización terrorista y el otro hombre, sospechoso de actividades ilegales. (Fuente: DPA/LUSA/GPO/Ministerio Exteriores Israel)