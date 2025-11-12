Jauregi dice que se está en conversaciones para que Euskadi tenga más potencia eléctrica

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha afirmado que están en conversaciones con el Gobierno de Estado para conseguir que Euskadi cuente con más potencia eléctrica con el objetivo de lograr la implantación de "nueva industria puntera en el mundo". Además, ha reconocido la dificultad para que haya proyectos renovables, ha asegurado que serán "pocos" pero "bien elegidos", y ha señalado que habrá pueblos a los que les "tocará tener un parque eólico o uno foltovoltaico".