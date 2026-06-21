JD Vance sobre el Líbano: "Todavía queda leña por picar"

Madrid, 21 de junio de 2026. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha abordado una parte clave de las negociaciones en la ciudad suiza de Bürgenstock: la crisis en Líbano por la continuación de la ofensiva israelí en el sur del país en medio de cruentos combates contra las milicias chiíes de Hezbolá, al asegurar que ahora mismo está "bastante contento" con el desarrollo de una situación que, ha juzgado, parece más tranquila que hace unos meses, pero también ha reconocido que "queda leña por picar". (Fuente: Rapid Response 47)