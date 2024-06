JJpD asegura que "cada tribunal es libre" para aplicar la ley de amnistía o apelar al TC

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha señalado que, una vez publicada este martes la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algunos tribunales entenderán que la norma "es perfectamente aplicable" y, sin necesidad de apelar a la interpretación del Tribunal Constitucional, archivarán los casos en trámite, suspenderán los juicios si no se han celebrado, y si ya lo han hecho, dictarán la "sentencia correspondiente que debería ser absolutoria". No obstante, ha advertido de que también hay jueces cuya postura va a ser "entender que en el asunto concreto que enjuician sí que pueden existir esas dudas". "Lo que hay que ver es si el caso concreto que se está enjuiciando o investigando por un tribunal es amnistiable o no. Cada tribunal es libre para hacerlo", ha concluido.