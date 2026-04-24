Juan Bravo plantea un modelo de "inmigración en origen con contratos"

Madrid, 24 de abril de 2026. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha identificado la captación de talento y la cualificación de la mano de obra como uno de los retos principales a los que se enfrenta el país, planteando como solución "inmigración en origen, con contratos, con seguridad para todos". "Eso puede ser ya más inmigración, es nuestro proyecto: captación de talento, inmigración en origen, con contratos, con seguridad para todos", ha asegurado Bravo en Madrid.