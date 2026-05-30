Los jueces rastrean el 'liderazgo' de Cerdán en amaños de obra y contratos de SEPI

Madrid, 30 de mayo de 2026. El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está en el punto de mira de los investigadores desde que el año pasado se le relacionase con presuntos amaños de obras públicas, en una de las ramas del 'caso Koldo', y como supuesto líder de los mismos. Un año después, los jueces también le sitúan como supuesto cabecilla de las presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y en una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno. (Fuente: Navarra TV/Europa Press)