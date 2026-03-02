La jueza autoriza el análisis de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Córdoba, 2 de marzo de 2026. El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero. También autoriza el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo. (Fuente: Europa Press/Colegio de Ingenieros de Caminos)