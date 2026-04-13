Juicio del 'caso mascarillas': la expareja de Koldo no reconoce los mensajes sobre dinero

Madrid, 13 de abril de 2026. El Tribunal Supremo ha arrancado la segunda semana del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Patricia Uriz, la expareja del exasesor ministerial Koldo García, ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo que los mensajes de WhatsApp que los investigadores vinculan a dinero como 'chistorras', 'soles' y 'lechugas "no encajan" en su forma de expresarse y ha manifestado que los gastos que el PSOE devolvía a su exmarido "siempre fue en efectivo". (Fuente: Europa Press/Tribunal Supremo)