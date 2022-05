Junqueras sobre cese directora CNI: "Es normal que se asuman responsabilidades"

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha señalado este martes que el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, respecto al presunto espionaje con Pegasus, no es una cuestión "de lo que me valga o no" ya que considera que es "normal que se asuman responsabilidades": "Lo que seguro que es una exigencia de ERC, como de cualquier demócrata, es exigir la máxima transparencia y garantizar de que este espionaje masivo no se reproduzca en el futuro". Junqueras ha asegurado que es el Gobierno es el que "tiene que trabajar en la restauración de la confianza de todos los demócratas".