Junqueras (ERC) dice que luchan "solos" en la batalla por las infraestructuras de Catalunya

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que quieren ser, en sus palabras, garantes de la transformación en materia de infraestructuras en Catalunya, junto aquellos que aceptan que estas no son las que el país merece, textualmente, y ha asegurado que no es fácil porque es una batalla que luchan "solos", como tantas otras veces, ha afirmado. "No queremos luchar solos. Estamos dispuestos a defender este país tan solos como sea necesario, tan solos como nos dejen, como lo hemos hecho tantas veces", ha añadido Junqueras, pero ha asegurado que prefieren hacerlo al lado de muchos, de amplias mayorías, dirigiéndose a instituciones, fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad.