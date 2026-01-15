Junta admite "complejidad" en el transporte escolar de la alumna de El Castillo (Sevilla)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha admitido este jueves, 15 de enero, la "complejidad" del caso de la alumna de 15 años y vecina de la aldea de Peroamigo, perteneciente al municipio de El Castillo de las Guardas en Sevilla, que acumula dos meses "sin transporte escolar", según advertía hace unos días el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, en una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la propia consejera.