Junta afirma que los "privilegios al independentismo" salen tras las elecciones

Sevilla, 19 de mayo de 2026. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha manifestado este martes que el acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, "a la espera de conocer la letra pequeña", es ya "un desafío a la solidaridad interterritorial y al principio de igualdad recogido en la Constitución", y ha puesto el acento en que se ha conocido el día después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. (Fuente: Junta de Andalucía)