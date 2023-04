El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que si las aguas superficiales, que tienen que venir de otras reservas diferentes a las de Doñana "una vez que el Gobierno haga las infraestructuras que lleva prometiendo en Huelva desde el año 2018", no llegan, "no habrá agua para nadie, porque el acuífero de Doñana no se toca", al tiempo que ha lamentado la "falta de diálogo" del Ejecutivo central.